2020-03-24T19:27:13+03:00
Общество

Больницы Петербурга приостановили плановую госпитализацию пациентов до 30 апреля

В Петербурге усиливают меры борьбы с COVID-19
Полина ШАНДРАК
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До 30 апреля в Петербурге приостановлена плановая госпитализация пациентов в стационары.До 30 апреля в Петербурге приостановлена плановая госпитализация пациентов в стационары.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова 24 марта подписала постановление, в котором временно запретила плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа. Это одна из мер во время карантина по коронавирусу, который действует в Санкт-Петербурге.

Также Башкетова ввела запрет на посещение амбулаторных отделений, плановую диспансеризацию населения, профилактические осмотры, вакцинацию детей и взрослых, восстановительное и санаторно-курортное лечение. Ограничения будут действовать до 30 апреля.

В документе указано, что амбулаторные медучреждения должны с приоритетом оказывать медпомощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, которые посещали территорию с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по COVID-19. А также лицам старше 60 лет.

В комитете по здравоохранению нам также пояснили, что информация по работе каждого направления, в том числе и по стоматологии, появится позже. Мы следим за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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