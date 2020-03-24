2020-03-24T19:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Смольный обещает льготы компаниям, выпускающим антисептики

Власти Петербурга собираются помочь увеличить производство дезинфицирующих средств
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербург готов помочь компаниям, выпускающим средства с дезинфекцией.Петербург готов помочь компаниям, выпускающим средства с дезинфекцией.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Петербурга заверили, что не оставят в беде компании, которые выпускают дезинфицирующие средства. Представителей предприятий пригласили в Смольный на встречу с губернатором. Глава Северной столицы отметил, что в спрос на антисептики сильно вырос. Соответственно, выпуск столь полезного продукта во время пандемии коронавируса нужно увеличить.

- На сегодняшний день ситуация следующая: компании испытывают трудности с поставкой из-за рубежа комплектующих материалов, а торговые сети грозят производителям штрафами за задержку поставок, - сообщает пресс-служба Смольного.

Власти заверили, что компании, производящие антисептики, получат льготы из-за внеплановых поставок.

Добавим, что все стоматологические клиники Петербурга, как и другие лечебные заведения, перестанут принимать плановых пациентов из-за коронавируса. Фитнес-клубы Северной столицы и вовсе закроются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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