2020-03-24T19:45:29+03:00
Происшествия

Волк-Меркурий помог задержать грабителя 87-летней петербурженки

46-летний бездомный оставил пенсионерку без 57 тысяч рублей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге задержали грабителя 87-летней пенсионерки.В Петербурге задержали грабителя 87-летней пенсионерки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Центральному району Петербурга заручились поддержкой служебной собаки по кличке Волк Меркурий и задержали грабителя 87-летней пенсионерки. Овчарка помогла выследить хитрого безработного, напавшего на пожилую женщину утром 23 марта.

- Тогда в период с 10 часов утра до 12 часов дня злоумышленник проник в квартиру пенсионерки и, угрожая ножом, похитил у нее 2 тысячи рублей, ювелирные изделия и ноутбук. Сумма ущерба составила 57 тысяч рублей. Позднее от потерпевшей поступило с заявление, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Грабителем оказался бездомный горожанин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Грабителем оказался бездомный горожанин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Грабителя поймали в тот же день около 6 часов вечера. Им оказался безработный 46-летний мужчина. Ему оставалось разве что виновато посмотреть на камеру оперативников и отдать все имущество пенсионерки. На мужчину завели уголовное дело по статье за разбой. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, овчарка Волк Меркурий и раньше появлялась в новостях «Комсомолки» благодаря отличной службе людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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