Режим повышенной готовности в Ленобласти из-за коронавируса: полтысячи человек находятся под наблюдением врачей

24 Март 2020 2020-03-24T20:19:46+03:00

Все они вернулись в регион из-за границы и сейчас сидят дома

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В Ленобласти продолжает расти число жителей, за которыми наблюдают врачи из-за угрозы распространения коронавируса. На 24 марта таковых 487 человек. Все они прибыли в регион из-за границы и находятся дома на самоизоляции. Помимо них медики следят за самочувствием 117 граждан, которые контактировали с людьми, вернувшимися из-за рубежа и имеющими признаки инфекционного заболевания.

Главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк в данном случае призывает и других жителей подумать о самоизоляции, если есть такая возможность.

- В первую очередь это относится к лицам из группы риска. Это пенсионеры старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Всем также рекомендую заменить поездки в общественном транспорте на прогулки, не посещать места скопления людей. Можно взять плановый отпуск и, например, провести его на даче, - цитируют главного санврача в пресс-службе правительства Ленобласти.

Ольга Историк добавляет, что тестирование на коронавирус в регионе вовсю работает. Уже проведено 2 тысячи исследований.

Напомним, в Ленобласти на 24 марта 2020 года в Ленобласти выявили 3 случая заражения коронавирусом. Двух последних больных оперативно госпитализировали в Боткинскую больницу, так что они не попали в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU