2020-03-24T20:19:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Ленобласти из-за коронавируса: полтысячи человек находятся под наблюдением врачей

Все они вернулись в регион из-за границы и сейчас сидят дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти растет число граждан, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса.В Ленобласти растет число граждан, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ленобласти продолжает расти число жителей, за которыми наблюдают врачи из-за угрозы распространения коронавируса. На 24 марта таковых 487 человек. Все они прибыли в регион из-за границы и находятся дома на самоизоляции. Помимо них медики следят за самочувствием 117 граждан, которые контактировали с людьми, вернувшимися из-за рубежа и имеющими признаки инфекционного заболевания.

Главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк в данном случае призывает и других жителей подумать о самоизоляции, если есть такая возможность.

- В первую очередь это относится к лицам из группы риска. Это пенсионеры старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Всем также рекомендую заменить поездки в общественном транспорте на прогулки, не посещать места скопления людей. Можно взять плановый отпуск и, например, провести его на даче, - цитируют главного санврача в пресс-службе правительства Ленобласти.

Ольга Историк добавляет, что тестирование на коронавирус в регионе вовсю работает. Уже проведено 2 тысячи исследований.

Напомним, в Ленобласти на 24 марта 2020 года в Ленобласти выявили 3 случая заражения коронавирусом. Двух последних больных оперативно госпитализировали в Боткинскую больницу, так что они не попали в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцев просят приютить ручных енотов из-за закрытия питомника
Владимир Путин посетит Петербург и Ленобласть 25 и 26 марта
Больше 300 тысяч студентов учатся дистанционно в Петербурге
Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 24 марта 2020 года: 21 больных, из которых выздоровели лишь двое
Режим повышенной готовности в Ленобласти из-за коронавируса: полтысячи человек находятся под наблюдением врачей
Волк-Меркурий помог задержать грабителя 87-летней петербурженки
«Ночлежка» попросила помочь бездомным в условиях коронавируса
Смольный обещает льготы компаниям, выпускающим антисептики
Больницы Петербурга приостановили плановую госпитализацию пациентов до 30 апреля
Коронавирус в Петербурге, новости на 24 марта 2020 года: В Боткинской больнице с подозрением на вирус и симптомами ОРВИ находятся 342 пациента
Трое из пяти заболевших заразились коронавирусом в Петербурге, а не за рубежом
Стало известно, когда медицинские маски появятся в аптеках Санкт-Петербурга
Все стоматологические клиники Петербурга перестанут принимать пациентов из-за коронавируса
Инструкции как себя вести в изоляции по коронавирусу, будут печатать на квитанциях ЖКХ
Экс-игрок «Зенита» Максим Астафьев заразился коронавирусом
Адвокат историка Соколова попросил сделать заседания закрытыми из-за «тайны личной жизни»
Автомобилистам напомнили правила парковки для инвалидов в платной зоне