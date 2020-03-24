Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 24 марта 2020 года: 21 больных, из которых выздоровели лишь двое
В Петербурге выросло число зараженных коронавирусом по данным за 24 марта 2020 года. Городской оперативный штаб по ситуации с опасной инфекцией подвел итоги вторника. Напомним, за день в Северной столице нашли вирус COVID-19 еще у пятерых.
- Текущая статистика такова: за все время пандемии коронавируса в Петербурге заразились 21 человек. Из них двое выздоровели. По Ленобласти зафиксировали 3 больных COVID-19, поправившихся пока нет, - отмечает штаб.
«Комсомолка» выяснила, что из пятерых новых заболевших коронавирусом трое подхватили болезнь, не выезжая за пределы России. Все они контактировали с больной, у которой диагностировали COVID-19. Остальные двое граждан прибыли из-за границы. Все пациенты по-прежнему находятся в удовлетворительном состоянии. Одним из них, к слову, оказался бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев.
Добавим, что сейчас в больнице имени Боткина лежат 342 пациента с подозрением на коронавирус. В их числе есть 22 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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