2020-03-24T20:57:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше 300 тысяч студентов учатся дистанционно в Петербурге

Лишь 10% обучающихся вынуждены посещать вузы города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга рассказали, сколько студентов городских вузов теперь учатся дистанционно.Власти Петербурга рассказали, сколько студентов городских вузов теперь учатся дистанционно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге перевели на дистанционное обучение уже 90% студентов из-за угрозы распространения коронавируса. Это стало известно в ходе заседании Совета ректоров вузов города и области. Всего в Северной столице 73 государственных и частных университетов, в которых занимаются более 340 тысяч человек. Из них 31 тысяча – иностранцы.

- В общежитиях, где проживают порядка 100 тысяч человек, усилен пропускной режим, а также запрещено пребывание посторонних. В случае острого заболевания или подозрения на наличие вируса проживающих временно изолируют, - отмечает пресс-служба Смольного.

Власти похвалили вузы, которые запустили на своих сайтах курсы обучения в формате онлайн и делятся ими с другими. Также в Смольном придумали, как можно занять студентов на время прекращения походов в университет. Например, вице-губернатор Ирина Потехина предлагает учащимся педагогических вузов работать на специальной телефонной линии с информацией по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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