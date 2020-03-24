2020-03-24T21:18:38+03:00
Общество

Владимир Путин посетит Петербург и Ленобласть 25 и 26 марта

Президент России проведет заседание совета по культуре и искусству, а также заглянет на фармацевтический завод «Северная звезда»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Владимир Путин посетит СЗФО 25 и 26 марта. Фото: администрация президента РФВладимир Путин посетит СЗФО 25 и 26 марта. Фото: администрация президента РФ
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Владимир Путин в рамках рабочей поездки посетит Северо-Западный федеральный округ 25 и 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Перво-наперво 25-го числа президент России проведет заседание совета при главе государства по культуре и искусству в Константиновском дворце. Там Владимир Путин отметит премиями лучших из лучших в соответствующих областях за 2019 год.

- Затем 26 марта глава государства посетит фармацевтический завод «Северная звезда». Там же состоится его общение с представителями общественности Петербурга и Ленобласти, - анонсирует мероприятия пресс-служба президента России.

Напомним, ранее Владимир Путин проинспектировал «коронавирусную» клинику в Коммунарке, отметив ее высокий уровень и коллектив, который «работает как часики, как хороший, слаженный механизм». Посетит ли глава государства Боткинскую больницу в Петербурге, пока загадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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