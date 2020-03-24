Владимир Путин посетит Петербург и Ленобласть 25 и 26 марта
Владимир Путин в рамках рабочей поездки посетит Северо-Западный федеральный округ 25 и 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Перво-наперво 25-го числа президент России проведет заседание совета при главе государства по культуре и искусству в Константиновском дворце. Там Владимир Путин отметит премиями лучших из лучших в соответствующих областях за 2019 год.
- Затем 26 марта глава государства посетит фармацевтический завод «Северная звезда». Там же состоится его общение с представителями общественности Петербурга и Ленобласти, - анонсирует мероприятия пресс-служба президента России.
Напомним, ранее Владимир Путин проинспектировал «коронавирусную» клинику в Коммунарке, отметив ее высокий уровень и коллектив, который «работает как часики, как хороший, слаженный механизм». Посетит ли глава государства Боткинскую больницу в Петербурге, пока загадка.
ИСТОЧНИК KP.RU