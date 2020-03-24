2020-03-24T21:47:16+03:00
Дом. Семья

Петербуржцев просят приютить ручных енотов из-за закрытия питомника

Полосатых красавцев можно приобрести за символическую сумму
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ищут новых хозяев трем енотам. Фото: instagram.com/dobryenotspbВ Петербурге ищут новых хозяев трем енотам. Фото: instagram.com/dobryenotspb
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Ручные еноты из интерактивного питомника «Добрый енот» в Петербурге ищут себе новых хозяев. Горожанам предлагают приобрести полосатых зверят за символическую сумму. Дело в том, что заведение навсегда закрывается и покидает помещение на набережной реки Фонтанки 80/2. Посещения разрешены лишь до конца марта, а затем енотики окажутся без прежнего дома.

- Наша звезда - танцующий енотик Бо. Енот, исполняющий трюки за вкусняшки, по имени Миша. А также девочка Киса - матриарх стаи, железная леди – ласковая и нежная как кошечка с гостями, но других енотов держит в страхе, - описывают своих обитателей в группе питомника во «Вконтакте».

Будущим хозяевам советуют приезжать лично в питомник, чтобы познакомиться с животными и выбрать подходящего енота. Если желающих так и не будет, владельцы заведения клянутся, что заберут зверят домой и продолжат их пристраивать. Подписчики питомника беспокоятся, чтобы животные не попали к безответственным «разведенцам». Но их успокаивают, заверяя, что хозяев будут выбирать крайне внимательно.

Напомним, ранее петербуржцы искали полтора месяца своего ручного енота Йокки, ночуя в палатках и нанимая гончих псов.

После конца марта животные останутся без прежнего дома. Фото: vk.com/dobryenotspb

После конца марта животные останутся без прежнего дома. Фото: vk.com/dobryenotspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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