Сакура начала активно цвести в центре Петербурга
В сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте» опубликовали фотографии активно цветущей сакуры в центре Петербурга. Яркие японские деревья находятся в Саду Дружбы, расположенном около домов №15-17 на Литейном проспекте. Сакура вовсю впитывает солнце и тепло, которые балуют горожан под конец марта.
- Еще несколько дней и первое дерево будет радовать горожан и гостей Петербурга дивными цветами, - уверен очевидец Антон, запечатлевший маленькие бутончики на фото.
Осталось совсем немного и цветы окончательно распустятся. Фото: vk.com/kybishkin
Напомним, сакура начала потихоньку распускаться еще под конец аномально теплой зимы в Петербурге. Деревьям был нипочем даже легкий морозец в феврале.
Добавим, что природа Северной столицы обещает зацвести новыми красками благодаря грядущей погоде. К последним мартовским выходным синоптики ожидают потепление до +14 градусов по Цельсию. Однако снег пока не намерен отступать навсегда.
Фотографии дивного японского дерева появились в соцсетях. Фото: vk.com/grib_spb
ИСТОЧНИК KP.RU