Сакура начала активно цвести в центре Петербурга

24 Март 2020 2020-03-24T22:14:54+03:00

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В сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте» опубликовали фотографии активно цветущей сакуры в центре Петербурга. Яркие японские деревья находятся в Саду Дружбы, расположенном около домов №15-17 на Литейном проспекте. Сакура вовсю впитывает солнце и тепло, которые балуют горожан под конец марта.

- Еще несколько дней и первое дерево будет радовать горожан и гостей Петербурга дивными цветами, - уверен очевидец Антон, запечатлевший маленькие бутончики на фото.

Осталось совсем немного и цветы окончательно распустятся. Фото: vk.com/kybishkin

Напомним, сакура начала потихоньку распускаться еще под конец аномально теплой зимы в Петербурге. Деревьям был нипочем даже легкий морозец в феврале.

Добавим, что природа Северной столицы обещает зацвести новыми красками благодаря грядущей погоде. К последним мартовским выходным синоптики ожидают потепление до +14 градусов по Цельсию. Однако снег пока не намерен отступать навсегда.

Фотографии дивного японского дерева появились в соцсетях. Фото: vk.com/grib_spb

ИСТОЧНИК KP.RU