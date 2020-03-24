Неудачливого вора поймали с поличным и закрыли в магазине в центре Петербурга

24 Март 2020 2020-03-24T22:50:18+03:00

Злоумышленник спрятался в комиссионном магазине с надеждой, что его не заметят

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Ночью с 23 на 24 марта в центре Петербурга неудачливый вор попался хозяину комиссионного магазина на Садовой улице. Злоумышленник спрятался в кладовой за несколько минут до окончания рабочего дня. Сотрудники магазина собрались, выключили свет, все надежно закрыли и ушли по домам. В этот момент воришка начал действовать: собрал множество товаров в сумку и приготовился к выносу. Однако его сердце ушло в пятки, когда дверь магазина внезапно открылась посреди ночи.

- Туда вернулся хозяин комиссионки, который кое-что забыл. Заметив там постороннего мужчину, он закрыл его в помещении и сразу же обратился в правоохранительные органы. На место оперативно приехали сотрудники Росгвардии. Сначала они блокировали все возможные пути отхода злоумышленника, а затем задержали его на месте происшествия, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Магазин затем посетила следственно-оперативная группа. Вора доставили в местный отдел полиции. Похищенные товары, среди которых есть ювелирные украшения, бижутерия, портсигары и хрустальная посуда, тут же изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU