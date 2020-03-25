В Петербурге разрешат митинговать возле госучреждений

25 Март 2020 2020-03-25T00:14:08+03:00

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В Северной столице разрешат горожанам митинговать возле госучреждений. О всех нюансах так называемой либерализации закона о проведении публичных мероприятий рассказал депутат Денис Четырбок в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM. 25 марта некоторые поправки могут окончательно принять в парламенте в ходе третьего чтения.

- Во-первых, мы снимаем ограничения на проведение митингов около зданий, занимаемых органами государственной власти. Таким образом, исполняется решение Конституционного суда. Во-вторых, мы увеличиваем с 200 до 500 количество людей, которые могут участвовать в мероприятиях, проходящих в местах, где согласование не требуется. В-третьих, убирается запрет на проведение митингов на объектах транспортной инфраструктуры вроде улиц, дорог, проспектов, в утреннее и вечернее время, - отметил Четырбок.

Работа над обновленным законом уже завершена. Депутаты отмечают, что этот документ ждали многие правозащитники. По словам Четырбока, принятие поправок – лишь вопрос времени.

ИСТОЧНИК KP.RU