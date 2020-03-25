Мама, привязавшая сына на «поводок», стала предметом горячего спора петербуржцев

25 Март 2020 2020-03-25T00:44:45+03:00

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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали фотографии мамы, привязавшей к себе своего маленького сына. Судя по снимку, женщина использовала так называемый ремешок-антипотеряшку, прикрепив удобное устройство на руку малышу.

Однако многие горожане возмутились поступку матери. В комментариях появились два лагеря. Одни приводили «животные» аналогии с поводком и собакой, а другие ратовали за правильный способ обезопасить малыша.

Новость собрала почти 300 различных комментариев. Фото: vk.com/unreleased_dtp

- Разве этот шнурок может спасти жизнь ребенка? Значит можно и ошейник на дитя одеть! – пишет один из подписчиков.

Некоторые мамы встали на защиту своей «коллеги» в комментариях, заверив, что ремешок очень выручает родителя в непредвиденных ситуациях.

- Бывают моменты, когда ребенок совершенно не дает руку. Начинает плакать, драться, просто отказывается давать руку. Я много раз встречала детей, которые вырывали свою руку из руки родителя и убегали… Дай бог, чтобы рядом не было машин и дороги. А так – очень удобно, - ответила противникам ремешка одна из женщин.

Напомним, ранее в Петербурге общественность жестко возмутилась матерью, тащившую своего сына на привязи за велосипедом.

Фотографии матери и сына появились в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU