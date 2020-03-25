2020-03-25T01:12:43+03:00
Происшествия

У водителя каршеринга, летевшего на «красный», нашли жвачки с наркотиками

30-летний уроженец Дагестана вел себя неадекватно и отказался от поездки к врачам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водитель каршеринга прятал наркотики в банке с жевательной резинкой. Фото: vk.com/dorinspbВодитель каршеринга прятал наркотики в банке с жевательной резинкой. Фото: vk.com/dorinspb
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На Литейном проспекте инспекторы ДПС заметили каршеринг, промчавшийся на красный сигнал светофора. Подозрительное авто затормозили у дома №2 на Басковом переулке. За рулем находился 30-летний уроженец Дагестана. Мужчина сразу дал понять, что проверяться к врачам не поедет. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Да и багаж машины был явно сомнительным.

Задержанный мужчина отказался от медосвидетельствования. Фото: vk.com/dorinspb

Задержанный мужчина отказался от медосвидетельствования. Фото: vk.com/dorinspb

- В ходе досмотра был изъят пакет с порошком белого цвета (предположительно – мефедрон). Водитель спрятал его в баночку из-под жевательной резинки. Также были найдены два свертка с аналогичным порошком. Со слов водителя – забрал закладки недавно, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ДПС ОГИБДД по Центральному району.

В итоге на водителя каршеринга составили три административных материала. Помимо этого ему светит уголовное дело по известной 228-й статье УК РФ.

Видео задержание появилось в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

Видео задержание появилось в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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