Плакаты с информацией о коронавирусе появились в метро Петербурга

25 Март 2020 2020-03-25T01:39:23+03:00

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В вагонах метрополитена Петербурга заметили плакаты с полезной информацией, касающейся мер безопасности при угрозе распространения коронавируса. Они, прежде всего, напоминают горожанам о том, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать по телефону врача.

- Также следует регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками, а при кашле и чихании закрывать нос и рот платком. Не следует трогать руками нос, рот и глаза. Кроме того, врачи отмечают, что в группе риска находятся пожилые люди, а «самоизоляция – это забота о себе и окружающих», - цитируют информацию с плаката «Невские новости».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в почтовые ящики петербуржцев начали класть листовки с правилами защиты от коронавируса. Власти напечатали сразу 2,5 миллиона инструкций. Более того, вскоре в городе появятся рекомендации о самоизоляции на обратной стороне квитанций за коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU