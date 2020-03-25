2020-03-25T02:01:59+03:00
Происшествия

Шокированная 76-летняя пенсионерка застала дома двух цыганок-форточниц

Дамы повредили оконную раму и похитили кольца и брошь из домика пожилой женщины в Ленобласти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В поселке Высокоключевом в Ленобласти цыганки на глазах у пенсионерки обнесли ее дом.В поселке Высокоключевом в Ленобласти цыганки на глазах у пенсионерки обнесли ее дом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пенсионерку из Гатчинского района Ленобласти ограбили подружки-форточницы. Каково было удивление пожилой женщины, когда она застала незнакомок цыганской внешности у себя в квартире вечером 23 марта. Злоумышленницы напугали хозяйку и пустились наутек обратно через окно.

- Через полтора часа на место происшествия в поселок Высокоключевой прибыла полиция. Установлено, что неизвестные преступницы проникли в дом путем повреждения оконной рамы и совершили хищение ювелирных изделий: 2 золотых колец и броши. Сумма материального ущерба пока что не ясна, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» источник в правоохранительных органах.

Естественно, домик пенсионерки без охранной сигнализации и видеонаблюдения, так что форточниц будут искать по следам пальцев рук и обуви. По факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело. Цыганкам грозит до шести лет лишения свободы в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Шокированная 76-летняя пенсионерка застала дома двух цыганок-форточниц
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