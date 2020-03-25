Штормовой ветер и плюс 10: Погода в Петербурге 25 марта

25 Март 2020 2020-03-25T08:06:27+03:00

В среду, 25 марта, в Петербурге будет сильный ветер и до плюс 10 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Прекрасная весенняя погода пришла в Петербург. В среду, 25 марта, в городе ожидается тепло до плюс 10, но очень ветрено. Накануне МЧС предупреждало горожан об усилении ветра до 15 метров в секунду, а порой и больше. Зато день должен пройти без дождей и с солнцем.

- Сегодня, 25 марта, Петербург будет находиться на периферии антициклона. В такой ситуации в городе ожидается переменная облачность и вновь без дождей. Температурный фон продолжит расти, и только порывистый ветер внесет в погоду толику дискомфорта, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня обещает быть высокой – плюс 8-10 градусов, а в Ленинградской области и того выше – плюс 6-11 градусов.

Напомним, что впереди нас ждет теплое, но не жаркое лето. Синоптики отмечают, что таких же температурных рекордов, как ставила минувшая зима, ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU