Штормовой ветер и плюс 10: Погода в Петербурге 25 марта
Прекрасная весенняя погода пришла в Петербург. В среду, 25 марта, в городе ожидается тепло до плюс 10, но очень ветрено. Накануне МЧС предупреждало горожан об усилении ветра до 15 метров в секунду, а порой и больше. Зато день должен пройти без дождей и с солнцем.
- Сегодня, 25 марта, Петербург будет находиться на периферии антициклона. В такой ситуации в городе ожидается переменная облачность и вновь без дождей. Температурный фон продолжит расти, и только порывистый ветер внесет в погоду толику дискомфорта, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в течение дня обещает быть высокой – плюс 8-10 градусов, а в Ленинградской области и того выше – плюс 6-11 градусов.
Напомним, что впереди нас ждет теплое, но не жаркое лето. Синоптики отмечают, что таких же температурных рекордов, как ставила минувшая зима, ждать не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU