Перевернувшийся тонар с щебнем перекрыл три полосы движения на КАД

25 Март 2020 2020-03-25T08:30:48+03:00

Грузовик с щебнем перевернулся на КАД и перекрыл три полосы движения Фото: СОЦСЕТИ

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Серьезная авария на КАД вечером во вторник, 24 марта, перекрыла движение автомобилей сразу по трем полосам движение. Сильный затор в районе 42-го километра на внутреннем кольце, после съезда на Шафировский образовалась из-за того, что огромный грузовик, груженый щебнем упал на бок и рассыпал весь груз по дороге.

- Видела аварию. Может водитель фуры уснул? Водитель легковой после удара сразу побежал помочь водителю тонара, - рассказала в соцсети очевидица.

В соцсети также появилось видео с место ЧП. На нем видно, как на боку лежит огромный грузовик и машины с трудом проезжают мимо аварии, объезжая ее по одной свободной правой полосе. Также видно, что побита одна легковушка. Правда, по рассказам очевидцев, никто в аварии сильно не пострадал.

Официальных комментариев от управления ГИБДД по данной аварии еще не было. К утру 25 марта движение на КАД восстановлено по всем полосам .

Грузовик с щебнем перевернулся на КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU