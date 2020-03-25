2020-03-25T08:30:48+03:00
Происшествия

Перевернувшийся тонар с щебнем перекрыл три полосы движения на КАД

Предварительно, никто не пострадал [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Грузовик с щебнем перевернулся на КАД и перекрыл три полосы движенияГрузовик с щебнем перевернулся на КАД и перекрыл три полосы движенияФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Серьезная авария на КАД вечером во вторник, 24 марта, перекрыла движение автомобилей сразу по трем полосам движение. Сильный затор в районе 42-го километра на внутреннем кольце, после съезда на Шафировский образовалась из-за того, что огромный грузовик, груженый щебнем упал на бок и рассыпал весь груз по дороге.

- Видела аварию. Может водитель фуры уснул? Водитель легковой после удара сразу побежал помочь водителю тонара, - рассказала в соцсети очевидица.

В соцсети также появилось видео с место ЧП. На нем видно, как на боку лежит огромный грузовик и машины с трудом проезжают мимо аварии, объезжая ее по одной свободной правой полосе. Также видно, что побита одна легковушка. Правда, по рассказам очевидцев, никто в аварии сильно не пострадал.

Официальных комментариев от управления ГИБДД по данной аварии еще не было. К утру 25 марта движение на КАД восстановлено по всем полосам .

Грузовик с щебнем перевернулся на КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогулки по крышам в Петербурге могут стать легальными
В Пулково 25 марта отменены 49 рейсов
В Ленобласти объявили сроки начала охотничьего сезона
Штукатур погиб, упав с 9 этажа в Петербурге
У Петербургского спортсмена, лечившегося от коронавируса, развилась пневмония
Собак-помощников инвалидам в Петербурге приравняют к поводырям
Компания Л1 запустила программу трейд-ин
Гонщик на Kia въехал в пекарню в Московском районе
Групповое изнасилование 14-летней давности раскрыли в Петербурге
Три человека пострадали в ДТП на Богатырском проспекте
Перевернувшийся тонар с щебнем перекрыл три полосы движения на КАД
Штормовой ветер и плюс 10: Погода в Петербурге 25 марта
Шокированная 76-летняя пенсионерка застала дома двух цыганок-форточниц
Плакаты с информацией о коронавирусе появились в метро Петербурга
У водителя каршеринга, летевшего на «красный», нашли жвачки с наркотиками
Мама, привязавшая сына на «поводок», стала предметом горячего спора петербуржцев
В Петербурге разрешат митинговать возле госучреждений
Парочка безработных стащила шесть тонн рельсов и шпал в Ленобласти