2020-03-25T08:58:02+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на Богатырском проспекте

В Приморском районе столкнулись «Киа» и «Лада» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Три человека пострадали в ДТП в Приморском районе ПетербургаТри человека пострадали в ДТП в Приморском районе ПетербургаФото: принтскрин видео.
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Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Приморском районе. Поздно вечером во вторник, 24 марта, на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы столкнулись две легковушки: иномарка «Киа» и отечественный автомобиль «Лада». На месте аварии собрались «скорая» и МЧС. Видео с места аварии очевидцы поделились в соцсети.

- Около 22:30 часов во вторник, 24 марта, на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской 34-летний водитель «Киа» столкнулся с автомобилем «Лада», за рулем которого находился 21-летний парень, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу.

В результате участники аварии серьезно пострадали. Водителей иномарки и отечественного автомобилей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. А вот пассажиру «Лады», 24-летнему молодому человеку, понадобилась экстренная помощь. его состояние оценивается как тяжелое.

На месте аварии работали спасательные службы и дорожные инспекторы. Они провели проверку и установили причины произошедшего.

Три человека пострадали в ДТП в Приморском районе Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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