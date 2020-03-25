2020-03-25T09:31:55+03:00
Происшествия

Групповое изнасилование 14-летней давности раскрыли в Петербурге

Виновных нашли по генетической информации
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге раскрыли групповое изнасилование 14-летней давностиВ Петербурге раскрыли групповое изнасилование 14-летней давностиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге раскрыли преступление, совершенное в 2006 году. Произошло это благодаря проверке и постановке на учет в федеральную базу данных геномной информации генетических профилей лиц осужденных и отбывающих наказание. Так, полиция смогла раскрыть ограбление и групповое изнасилование 42-летней жительниц Псковской области. В 2006 году ей было 28 лет.

- 11 сентября 2006 года около трех часов ночи у дома 66 по набережной Обводного канала на 28-летнюю женщину напали двое с ножом, забрали деньги и телефон, после чего изнасиловали, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Благодаря установлению совпадению генетического профиля, проверка которого произошла 28 февраля 2020 года, полиция вышла на 40-летнего петербуржца, который был задержан 24 марта. Он рассказал, что в 2006 году преступление совершил вместе со своим знакомым, который скончался в 2016 году.

Подозреваемый ранее уже был шесть раз судим за кражи и наркотики. Сейчас ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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