2020-03-25T10:27:29+03:00
Происшествия

Гонщик на Kia въехал в пекарню в Московском районе

Водитель врезался в стену дома на Заставской улице и ушел
Лилия КОЗЛОВА
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Kia Rio врезался в стену дома на Заставской улицеKia Rio врезался в стену дома на Заставской улицеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге водитель серебристого Kia Rio хотел начать с кофе, но немного не правильно попал в пекарню. Утром в среду, 25 марта, инормарка на полном ходу въехала в угол дома на перекрестке Заставской улицы и улицы Коли Томчака, где располагается кофейня. Об этом инцидента в социальной сети рассказали очевидцы ДТП.

- Очень хотел кофе, но не дождался открытия пекарни. Сработали подушки безопасности, - рассказали свидетели.

Очевидцы рассказывают, что ДТП произошло в промежуток с 6:30 часов до 8:30 часов утра. Однако что именно случилось с водителем пострадавшей машины, не известно. С места аварии он ушел, оставив автомобиль в стене.

На данный момент с ДТП разбираются сотрудники дорожной инспекции. Официального комментария от полиции еще не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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