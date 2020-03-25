Компания Л1 запустила программу трейд-ин

25 Март 2020 2020-03-25T10:50:09+03:00

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Компания Л1 предложила своим покупателям актуальную программу приобретения жилья в новостройках – жилищный трейд-ин. Действует она по аналогии с автомобильным: старую квартиру можно предоставить в зачет новой. Ее преимуществами являются небольшой первый взнос – от 5%, а также возможность оплаты второго взноса после продажи старой квартиры без промежуточных платежей в течение 3-6 месяцев. Причем реализацией имеющейся у покупателя недвижимости занимается агентство-партнер Компании Л1.

В программе могут участвовать клиенты, которые проживают на территории Санкт-Петербурга или в ближайших пригородах, но не далее, чем в 20 километрах от КАД.

Приобрести новое жилье можно в сданных ЖК «Маршал», «Империал», «Премьер Палас», готовых корпусах ЖК «Граф Орлов», а также сданных и строящихся корпусах ЖК «Лондон Парк». Все новостройки компании расположены в обжитых городских локациях недалеко от станций метро и крупных магистралей.

В тестовом режиме программа была запущена еще в январе, апробация прошла удачно. В связи с большим интересом покупателей сейчас она стала постоянным продуктом Компании Л1. Первые квартиры по новой схеме уже приобретены покупателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU