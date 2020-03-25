Собак-помощников инвалидам в Петербурге приравняют к поводырям

25 Март 2020 2020-03-25T10:55:57+03:00

Это позволит получать компенсацию на животных и откроет доступ в места, куда вход с хвостатыми запрещен

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Депутаты Петербурга поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям. Расширение прав животных предложили парламентарии Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. Соответствующие поправки в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» уже поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 25 марта.

- На наш взгляд, статус собак-помощников должен быть приравнен к статусу собак-поводырей. Наличие такого статуса даст возможность владельцам собак-помощников получать компенсацию на содержание своих четвероногих спутников, а также проходить с ними на различные объекты инфраструктуры, куда доступ с обычными животными попросту запрещен, – отметил Денис Четырбок.

На данный момент в законе прописан только один вид служебных собак – собаки-поводыри, которые помогают незрячим. Однако люди с ограниченными физическими возможностями зачастую используют и собак-помощников, которые умеют, например, открывать и закрывать двери, поднимать вещи и подавать предметы, включать свет и нажимать кнопку лифта, помогать одеться и раздеться, лечь в постель. При этом взять собак-помощников с собой в магазин, в аптеку или в парк нельзя, потому что вход с животным туда закрыт.

Однако напомним, что недавно в Петербурге незрячий и его собака столкнулись с негативным отношением со стороны администрации магазина. Мужчине пригрозили, что если он еще раз придет с четверолапым поводырем, то их обоих выгонят.

ИСТОЧНИК KP.RU