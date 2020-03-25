У Петербургского спортсмена, лечившегося от коронавируса, развилась пневмония
Беда не приходит одна. Об этом теперь точно знает петербургский кайтсерфер Петр Тюшкевич, лежащий в московской клинике с коронавирусом. Накануне он, впервые за 12 дней, вышел из изолятора, чтобы сделать компьютерную томографию (КТ), однако результат оказался шокирующим – вирусная пневмония, развившаяся как осложнение.
- В первый день в больнице сделали КТ, которая ничего не показала. Через 12 дней на повторном снимке врачи нашли три очага инфекции в легких. Теперь спорят, как ее лечить, - написал петербуржец в своем «Инстаграме».
По словам Тюшкевича, коронавирус часто дает осложнения в виде заболевания дыхательных путей. У некоторых пациентов развивается двустороннее воспаление легких, а ему «повезло» с пневмонией.
При этом половина медиков считает, что болезни вирусная и надо колоть антибиотики, а другие уверены ровно в обратном. Теперь спортсмену предстоит еще полежать на больничной койке. Но бодрости духа он не теряет.
- Не будь как Петя, - шутит Тюшкевич.
О своих злоключениях спортсмен рассказывает в "Инстаграме". Фото: instagram.com/petertyushkevich
ИСТОЧНИК KP.RU