У Петербургского спортсмена, лечившегося от коронавируса, развилась пневмония

25 Март 2020 2020-03-25T11:01:57+03:00

Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал о трех очагах инфекции в легких

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Беда не приходит одна. Об этом теперь точно знает петербургский кайтсерфер Петр Тюшкевич, лежащий в московской клинике с коронавирусом. Накануне он, впервые за 12 дней, вышел из изолятора, чтобы сделать компьютерную томографию (КТ), однако результат оказался шокирующим – вирусная пневмония, развившаяся как осложнение.

- В первый день в больнице сделали КТ, которая ничего не показала. Через 12 дней на повторном снимке врачи нашли три очага инфекции в легких. Теперь спорят, как ее лечить, - написал петербуржец в своем «Инстаграме».

По словам Тюшкевича, коронавирус часто дает осложнения в виде заболевания дыхательных путей. У некоторых пациентов развивается двустороннее воспаление легких, а ему «повезло» с пневмонией.

При этом половина медиков считает, что болезни вирусная и надо колоть антибиотики, а другие уверены ровно в обратном. Теперь спортсмену предстоит еще полежать на больничной койке. Но бодрости духа он не теряет.

- Не будь как Петя, - шутит Тюшкевич.

О своих злоключениях спортсмен рассказывает в "Инстаграме". Фото: instagram.com/petertyushkevich

ИСТОЧНИК KP.RU