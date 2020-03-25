Штукатур погиб, упав с 9 этажа в Петербурге

25 Март 2020 2020-03-25T11:22:57+03:00

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На строительной площадке на Альбуминной улице, Адмиралтейского района Петербурга произошла трагедия. Около четырех часов дня во вторник, 24 марта, в полицию 77 отдела поступило сообщение о том, что с высоты упал мужчина. Прибывшие на место правоохранители действительно нашли возле дома труп.

- Проверка показала, что труп принадлежит 55-летнему уроженцу республики Азербайджан. Место жительства в Петербурге на данный момент устанавливается, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина работал штукатуром на строительной площадке дома 9 по Альбуминной улице в одной из компаний. В тот день он выполнял работы в одной из квартир на девятом этаже.

Как именно произошло падение, на данный момент устанавливают правоохранители. Предварительно, трагедия произошла в результате несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU