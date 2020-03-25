В Ленобласти объявили сроки начала охотничьего сезона

25 Март 2020 2020-03-25T11:20:35+03:00

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Свершилось то, чего долго ждали все любители охоты. Правительство Ленинградской области опубликовало документ, в котором определены сроки начала охотничьего сезона. До него осталось чуть больше трех недель.

- Установить сроки весенней охоты для южных районов – в период с 11 по 20 апреля 2020 года. Для северных районов – с 18 по 27 апреля 2020 года, - говорится в приказе, подписанном председателем Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Чтобы получить разрешение на отстрел глухаря, например, или тетерева, любителям пострелять необходимо оплатить пошлину и получить разрешение в областном Охотнадзоре. А для этого – записаться на прием по телефону.

- Запись ведется накануне дня посещения, день в день запись не осуществляется, - напоминают в ведомстве.

Чиновники ведомства уже заявили, что ожидают большой поток охотников.

ИСТОЧНИК KP.RU