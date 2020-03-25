В Пулково 25 марта отменены 49 рейсов

25 Март 2020 2020-03-25T11:32:52+03:00

Самолеты из Петербурга не полетят как за границу, так и в российские города

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В связи с пандемией коронавируса в мире, в аэропорту Пулково каждый день отменяются множество рейсов. Так, в среду, 25 марта, в аэровокзале Петербурга отменены 49 полетов, как в Северную столицу, так и из нее. В основном все они были в города России, некоторые в заграничные города.

- Авиакомпания «Россия» 25 марта отменила рейсы из Петербурга в Калининград, Москву, Самару, Лондон, - говорится на сайте Пулково.

Также отменены полеты из Петербурга в Череповец, Нур-Султан, Худжанд, Самару, Душанбе, Минск, Варшаву и многие другие города.

Всего за последние пару недель в Петербурге были отменены сотни рейсов. В первую очередь авиасообщение закрылось с европейскими странами: Францией, Италией, Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU