В Пулково 25 марта отменены 49 рейсов
В связи с пандемией коронавируса в мире, в аэропорту Пулково каждый день отменяются множество рейсов. Так, в среду, 25 марта, в аэровокзале Петербурга отменены 49 полетов, как в Северную столицу, так и из нее. В основном все они были в города России, некоторые в заграничные города.
- Авиакомпания «Россия» 25 марта отменила рейсы из Петербурга в Калининград, Москву, Самару, Лондон, - говорится на сайте Пулково.
Также отменены полеты из Петербурга в Череповец, Нур-Султан, Худжанд, Самару, Душанбе, Минск, Варшаву и многие другие города.
Всего за последние пару недель в Петербурге были отменены сотни рейсов. В первую очередь авиасообщение закрылось с европейскими странами: Францией, Италией, Германией.
ИСТОЧНИК KP.RU