2020-03-25T12:07:02+03:00
Происшествия

Загорелась крыша новостройки в Красногвардейском районе

Черный, густой дым разлетелся по ближайшим улицам [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На крыше новостройки в Петербурге произошел пожарНа крыше новостройки в Петербурге произошел пожарФото: СОЦСЕТИ
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Пожар произошел на крыше строящегося дома в Петербурге. Жители Красногвардейского района утром в среду, 25 марта, заметили густой, черный дым, поднимающийся от стройки на улице Лагоды. Видно было, что коптит крыша, а ветер с большой силой раздувал огонь.

- Очень много дыма, - пожаловались в соцсети местные жители.

В группе в социальной сети появилось множество видео с места ЧП. Очевидцы сообщили, что огонь быстро погасили до того, как он успел охватить здание.

Официального комментария от МЧС еще не поступало. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Пожар на крыше новостройки на улице Лагоды в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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