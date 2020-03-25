Загорелась крыша новостройки в Красногвардейском районе
Пожар произошел на крыше строящегося дома в Петербурге. Жители Красногвардейского района утром в среду, 25 марта, заметили густой, черный дым, поднимающийся от стройки на улице Лагоды. Видно было, что коптит крыша, а ветер с большой силой раздувал огонь.
- Очень много дыма, - пожаловались в соцсети местные жители.
В группе в социальной сети появилось множество видео с места ЧП. Очевидцы сообщили, что огонь быстро погасили до того, как он успел охватить здание.
Официального комментария от МЧС еще не поступало. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.
Пожар на крыше новостройки на улице Лагоды в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU