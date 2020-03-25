2020-03-25T12:16:31+03:00
Общество

Деревню Агалатово пугает житель, вернувшийся из Италии и наплевавший на карантин

Местные власти сообщают, что разрешить ситуацию не помогли ни Роспотребнадзор, ни полиция [аудио]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По дороге на малую родину, к родне, мужчина успел погулять и по Москве.По дороге на малую родину, к родне, мужчина успел погулять и по Москве.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

«Страх и ненависть в Агалатово»: уже третий день по деревне Всеволожского района Ленобласти разгуливает мужчина, который недавно вернулся из Италии.

– На карантинные меры он наплевал сразу, а обеспокоенные соседи уже и не знают, в какие инстанции им звонить, – сообщает медиацентр Администрации Всеволожского муниципального района. – Что в полиции, что в Роспотребнадзоре просто разводят руками и отправляют друг к другу.

В доказательство местные власти приводят аудиозапись телефонного разговора с оперативным дежурным 88 отдела полиции от 24 марта. Из нее становится понятно, что по дороге на малую родину, к родне, мужчина успел погулять и по Москве.

Деревню Агалатово пугает житель, вернувшийся из Италии и наплевавший на карантин

00:00
00:00

– В субботу из Италии в Москву прилетел житель Агалатово, – сообщает полиции звонящий.

– У нас уже есть такое сообщение, все уже передано в Роспотребнадзор и «скорую», – отвечает дежурный.

– Но он второй день шарахается по деревне!

В разговоре дежурный поясняет, что полиция никак повлиять на беспечного путешественника не может, а дело остается только за медиками. А власти района напоминают, что уже сегодня, 25 марта, Госдума рассмотрит штрафы и сроки за нарушение предписанного карантина.

Сейчас же, как отмечают в Администрации Ленобласти, «по возвращении из-за рубежа людей не помещают в карантин, а опрашивают и направляют на самоизоляцию: медики находятся с ним на связи и на 10-11 сутки берут анализ (в этот период он наиболее показателен)».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым мостам через реки Волхов и Свирь подготовили опоры
Финляндия машинами вывозит граждан из Петербурга
Хулиганы бросили гранату окно в квартиру жительницы Выборга
Ураганный ветер и +13 ожидается в Ленобласти в четверг
В честь 10-летия работы в России AliExpress поблагодарила своих первых клиентов
Волчица Тень из Ленинградского зоопарка отмечает день рождения
Пациент с коронавирусом попал в реанимацию Боткинской больницы
Студенты вузов помогут петербургским пенсионерам пережить карантин
За избиение пассажира до смерти два таксиста-мигранта получили по 6,5 лет тюрьмы
Ленобласть свяжет Щеглово и Петербург автобусом
10-летнюю девочку, вылечившуюся от коронавируса, выписали из Боткинской больницы
27 марта суд рассмотрит продление ареста историку Олегу Соколову
Петербуржцы выстроились в очередь за бесплатными химикатами для дезинфекции
Жесткий карантин из-за коронавируса введут в Ленобласти
В Ленобласти заметили редких краснокнижных лебедей
Три больных коронавирусом вылечены в Петербурге