25 Март 2020 2020-03-25T12:16:31+03:00

По дороге на малую родину, к родне, мужчина успел погулять и по Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Местные власти сообщают, что разрешить ситуацию не помогли ни Роспотребнадзор, ни полиция [аудио]

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«Страх и ненависть в Агалатово»: уже третий день по деревне Всеволожского района Ленобласти разгуливает мужчина, который недавно вернулся из Италии.

– На карантинные меры он наплевал сразу, а обеспокоенные соседи уже и не знают, в какие инстанции им звонить, – сообщает медиацентр Администрации Всеволожского муниципального района. – Что в полиции, что в Роспотребнадзоре просто разводят руками и отправляют друг к другу.

В доказательство местные власти приводят аудиозапись телефонного разговора с оперативным дежурным 88 отдела полиции от 24 марта. Из нее становится понятно, что по дороге на малую родину, к родне, мужчина успел погулять и по Москве.

Деревню Агалатово пугает житель, вернувшийся из Италии и наплевавший на карантин 00:00 00:00

– В субботу из Италии в Москву прилетел житель Агалатово, – сообщает полиции звонящий.

– У нас уже есть такое сообщение, все уже передано в Роспотребнадзор и «скорую», – отвечает дежурный.

– Но он второй день шарахается по деревне!

В разговоре дежурный поясняет, что полиция никак повлиять на беспечного путешественника не может, а дело остается только за медиками. А власти района напоминают, что уже сегодня, 25 марта, Госдума рассмотрит штрафы и сроки за нарушение предписанного карантина.

Сейчас же, как отмечают в Администрации Ленобласти, «по возвращении из-за рубежа людей не помещают в карантин, а опрашивают и направляют на самоизоляцию: медики находятся с ним на связи и на 10-11 сутки берут анализ (в этот период он наиболее показателен)».

ИСТОЧНИК KP.RU