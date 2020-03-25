2020-03-25T12:23:41+03:00
Общество

Три больных коронавирусом вылечены в Петербурге

В среду, 25 марта, выздоровевшие пациенты выпишутся из Боткинской больницы
Лилия КОЗЛОВА
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Три больных коронавирусной инфекцией вылечились в ПетербургеТри больных коронавирусной инфекцией вылечились в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Ситуация с коронавирусом в Петербурге постепенно меняется. Еще три пациента с диагностированной «китайской пневмонией» полностью выздоровели. В среду, 25 марта, они выписываются из больницы Боткина и отправляются домой.

- Вылечены еще три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. На лечении остаются 16 петербуржцев, - сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.

Также в Боткинской больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса находятся три жителя Ленинградской области.

Отметим, что всего в Петербурге выздоровели уже пять человек. Всего случаев заражения по городу и области было зарегистрировано 24.

На утро 25 марта в Боткинской больнице находится с признаками ОРВИ 324 пациента, которые прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран. Среди них 20 детей старше 5 лет. Новых случаев заражения коронавирусом выявлено не было.

За сутки с признаками ОРВИ в стационар поступили 52 человека, выписано 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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