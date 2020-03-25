В Ленобласти заметили редких краснокнижных лебедей

25 Март 2020 2020-03-25T12:28:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Не одним коронавирусом живет планета. Птицы и животные, не замечая человеческих трудностей, продолжают встречать весну и возвращаться в родные края после зимовки. Так, в небе Ленинградской области заметили редких краснокнижных лебедей.

- Тундровые, или малые лебеди (Cygnus bewickii). 21 марта 2020г., Волосовский район Ленинградской области, - подписала снимки фотограф Татьяна Ливеровская, сделавшая удачные кадры.

Стоит сказать, что редких птиц от других видов лебедя, во множестве живущих на территории России, можно отличить по окраске клюва. Он у Малого лебедя черно-желтый. Также у взрослых особей черные глаза и лапы.

Тундровые лебеди, как и другие птицы своего вида, моногамны. То есть образуют одну семейную пару на всю жизнь. Если один из пары погибает, то другой остается в одиночестве.

Cygnus bewickii занесены в Красную книгу России, они относятся к категории восстанавливающихся видов и находятся под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU