2020-03-25T12:28:54+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти заметили редких краснокнижных лебедей

Птицы попали в объектив фотографу Татьяне Ливеровской
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти сняли на фото редких лебедей. Фото: vk.com/id383092839 / Татьяна ЛиверовскаяВ Ленобласти сняли на фото редких лебедей. Фото: vk.com/id383092839 / Татьяна Ливеровская
Изменить размер текста:

Не одним коронавирусом живет планета. Птицы и животные, не замечая человеческих трудностей, продолжают встречать весну и возвращаться в родные края после зимовки. Так, в небе Ленинградской области заметили редких краснокнижных лебедей.

- Тундровые, или малые лебеди (Cygnus bewickii). 21 марта 2020г., Волосовский район Ленинградской области, - подписала снимки фотограф Татьяна Ливеровская, сделавшая удачные кадры.

Стоит сказать, что редких птиц от других видов лебедя, во множестве живущих на территории России, можно отличить по окраске клюва. Он у Малого лебедя черно-желтый. Также у взрослых особей черные глаза и лапы.

Тундровые лебеди, как и другие птицы своего вида, моногамны. То есть образуют одну семейную пару на всю жизнь. Если один из пары погибает, то другой остается в одиночестве.

Cygnus bewickii занесены в Красную книгу России, они относятся к категории восстанавливающихся видов и находятся под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропортах Москвы застряли тысячи гастарбайтеров
Новым мостам через реки Волхов и Свирь подготовили опоры
Финляндия машинами вывозит граждан из Петербурга
Хулиганы бросили гранату окно в квартиру жительницы Выборга
Ураганный ветер и +13 ожидается в Ленобласти в четверг
В честь 10-летия работы в России AliExpress поблагодарила своих первых клиентов
Волчица Тень из Ленинградского зоопарка отмечает день рождения
Пациент с коронавирусом попал в реанимацию Боткинской больницы
Студенты вузов помогут петербургским пенсионерам пережить карантин
За избиение пассажира до смерти два таксиста-мигранта получили по 6,5 лет тюрьмы
Ленобласть свяжет Щеглово и Петербург автобусом
10-летнюю девочку, вылечившуюся от коронавируса, выписали из Боткинской больницы
27 марта суд рассмотрит продление ареста историку Олегу Соколову
Петербуржцы выстроились в очередь за бесплатными химикатами для дезинфекции
Жесткий карантин из-за коронавируса введут в Ленобласти
В Ленобласти заметили редких краснокнижных лебедей
Три больных коронавирусом вылечены в Петербурге