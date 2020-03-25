2020-03-25T13:34:29+03:00
Общество

27 марта суд рассмотрит продление ареста историку Олегу Соколову

Заседание пройдет в открытом режиме
Петр КИБЕР
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27 марта суд рассмотрит продление ареста Олегу Соколову.27 марта суд рассмотрит продление ареста Олегу Соколову.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Октябрьский районный суд Петербурга принял к производству дело историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве любовницы-аспирантки. Первое заседание, для продления меры пресечения, назначено на 27 марта.

- Судья Ю.Ю. Максименко назначила открытое судебное заседание для разрешения вопроса о продлении Соколову меры пресечения на 14.00. Это не начало рассмотрения дела по существу. Дата будет назначена после 27.03.2020 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Учитывая ограничения, которые действуют во время коронавируса, и чтобы обеспечить доступ прессы, планируется организовать интернет-трансляцию заседания.

А что касается требования защиты Соколова сделать процесс закрытым из-за разглашения тайны личной жизни, то это, по заявлению пресс-службы судов, не является безусловным основанием для закрытия заседаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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