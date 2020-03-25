Ленобласть свяжет Щеглово и Петербург автобусом

25 Март 2020 2020-03-25T13:51:05+03:00

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Петербург и Ленинградскую область свяжет новый маршрут. С 1 мая новой точкой отправления автобуса № 462Р станет поселок Щеглово, который будет курсировать от станции метро «Ладожская».

- Сам по себе маршрут является смежным межрегиональным, поэтому надо было находить консенсус вместе. Жители Щеглово неоднократно обращались к нам с просьбой сделать беспересадочный путь до Санкт-Петербурга, - рассказал заместитель начальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

По его словам, на маршруте будут работать автобусы среднего класса вместимости до 50 человек.

Кроме того, с 28 марта переносится конечная остановка автобуса №600. Теперь он будет курсировать между поселком Первомайское и станцией метро «Беговая» вместо «Парнаса». Это позволит жителям Первомайского сократить ежедневное время в пути минимум на полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU