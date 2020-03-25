За избиение пассажира до смерти два таксиста-мигранта получили по 6,5 лет тюрьмы

25 Март 2020 2020-03-25T14:01:49+03:00

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Октябрьский райсуд Петербурга вынес приговор по резонансному делу об избиении до смерти пассажира такси. В преступлении обвиняли двух водителей-мигрантов, у которых произошел конфликт с погибшим.

- Один из подсудимых пояснил, что в ночь с 5 на 6 января 2019 вместе с друзьями приехал на своем автомобиле к бару на Садовой улице, где у его коллег – таксиста происходил конфликт с пассажирами. Те сидели в машине и просили довезти их до Колтушей за 400 рублей, водитель требовал тысячу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Слово за слово и началась драка. Один таксист держал буйного пассажира, а другой бил его по голове и телу. От ударов потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Травмы оказались смертельными.

Сами таксисты вину признали. Суд назначил обоим по 6,5 лет в колонии строгого режима, и взыскал с каждого в пользу потерпевшей стороны по миллиону рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU