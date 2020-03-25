2020-03-25T14:13:48+03:00
Общество

Студенты вузов помогут петербургским пенсионерам пережить карантин

Волонтеры доставят пожилым горожанам продукты и продукты
Лилия КОЗЛОВА
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Студенты Петербурга помогут пенсионерам пережить карантинСтуденты Петербурга помогут пенсионерам пережить карантинФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Студенты вызов Петербурга и Ленинградской области объединятся в единое волонтерское движение для того, чтобы оказывать поддержку пенсионерам, не имеющим возможности выйти на улицу из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом 24 марта рассказал директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

- Наши студенты разворачивают акцию по предложению помощи нуждающимся соседям, оставляя у дверей записку с контактными данными. В ней отмечается список того, что волонтер мог бы сделать: сходить в магазин, аптеку, погулять с домашним питомцем. Человек, находящийся в самоизоляции, ответно указывает свое имя, адрес, номер телефона и необходимую ему помощь. Каждый из нас может помочь своим соседям по этажу и дому, которые нуждаются в этом в силу сложившихся обстоятельств. Сегодня вузы Петербурга готовы также активно и действенно поддержать инициативу города о развёртывании акции «Цифровой волонтер», - рассказал он.

Уже сегодня студенты ведут работу во Фрунзенском районе Петербурга совместно с муниципальным молодежным советом.

Также Шамахов напомнил, что образовательные учреждения делают все возможное, чтобы пребывание в онлайн среде стало для студентов и преподавателей не технологией самоизоляции и разобщения, а, наоборот, создало условия для раскрытия дополнительных возможностей по установлению более тесных, пусть и виртуальных, контактов между теми, кто обучает и теми, кто обучается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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