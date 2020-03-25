Пациент с коронавирусом попал в реанимацию Боткинской больницы

25 Март 2020 2020-03-25T14:35:52+03:00

Один из пациентов Боткинской больницы оказался в реанимации на фоне коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Один из пациентов Боткинской больницы, у которого диагностирован коронавирус Covid-19, оказался в реанимационном отделении. По словам главврача клиники Дениса Гусева, причиной стала резкая интоксикация.

- Пациент поступил к нам 24 марта. На данный момент у него выраженный интоксикационный синдром, но пневмонии пока нет. Держим его в реанимации, чтобы принять срочные меры, если пневмония начнет развиваться, - приводит слова Боткинской инфекционной больницы корреспондент «Комсомольской правды».

Наготове стоит аппарат искусственной вентиляции легких. Прибор помогает дышать пациентам с коронавирусом, так как болезнь поражает дыхательную систему человека, и она не всегда справляется самостоятельно.

На данный момент в Боткинской больнице находятся 16 петербуржцев с подтвержденным коронавирусом плюс три жителя Ленобласти. Еще пятеро переболели и были выписаны.

Напомним, что ранее о пневмонии, развившейся на фоне коронавируса, рассказал петербургский спортсмен Петр Тюшкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU