2020-03-25T14:35:52+03:00
Общество

Пациент с коронавирусом попал в реанимацию Боткинской больницы

По словам главврача клиники, у мужчины резкая интоксикация
Петр КИБЕРАлина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Один из пациентов Боткинской больницы оказался в реанимации на фоне коронавируса.Один из пациентов Боткинской больницы оказался в реанимации на фоне коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Один из пациентов Боткинской больницы, у которого диагностирован коронавирус Covid-19, оказался в реанимационном отделении. По словам главврача клиники Дениса Гусева, причиной стала резкая интоксикация.

- Пациент поступил к нам 24 марта. На данный момент у него выраженный интоксикационный синдром, но пневмонии пока нет. Держим его в реанимации, чтобы принять срочные меры, если пневмония начнет развиваться, - приводит слова Боткинской инфекционной больницы корреспондент «Комсомольской правды».

Наготове стоит аппарат искусственной вентиляции легких. Прибор помогает дышать пациентам с коронавирусом, так как болезнь поражает дыхательную систему человека, и она не всегда справляется самостоятельно.

На данный момент в Боткинской больнице находятся 16 петербуржцев с подтвержденным коронавирусом плюс три жителя Ленобласти. Еще пятеро переболели и были выписаны.

Напомним, что ранее о пневмонии, развившейся на фоне коронавируса, рассказал петербургский спортсмен Петр Тюшкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропортах Москвы застряли тысячи гастарбайтеров
Новым мостам через реки Волхов и Свирь подготовили опоры
Финляндия машинами вывозит граждан из Петербурга
Хулиганы бросили гранату окно в квартиру жительницы Выборга
Ураганный ветер и +13 ожидается в Ленобласти в четверг
В честь 10-летия работы в России AliExpress поблагодарила своих первых клиентов
Волчица Тень из Ленинградского зоопарка отмечает день рождения
Пациент с коронавирусом попал в реанимацию Боткинской больницы
Студенты вузов помогут петербургским пенсионерам пережить карантин
За избиение пассажира до смерти два таксиста-мигранта получили по 6,5 лет тюрьмы
Ленобласть свяжет Щеглово и Петербург автобусом
10-летнюю девочку, вылечившуюся от коронавируса, выписали из Боткинской больницы
27 марта суд рассмотрит продление ареста историку Олегу Соколову
Петербуржцы выстроились в очередь за бесплатными химикатами для дезинфекции
Жесткий карантин из-за коронавируса введут в Ленобласти
В Ленобласти заметили редких краснокнижных лебедей
Три больных коронавирусом вылечены в Петербурге