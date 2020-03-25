Волчица Тень из Ленинградского зоопарка отмечает день рождения

25 Март 2020 2020-03-25T14:30:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинградский зоопарк в среду, 25 марта, отмечает важное событие. Серой волчице по имени Тень исполнилось 13 лет. Этой радостной новостью сотрудники зоосада поделились на своей странице в социальной сети Instagram.

- Мы поздравляем нашу подопечную и желаем ей крепкого здоровья, - отметили в зоопарке.

Тень с самого рождения обитает в зоопарке / Фото: Ленинградский зоопарк

Очаровательная хищница всю свою жизнь обитает в Ленинградском зоопарке. Еще в возрасте двух недель сотрудник зоосада Дмитрий Васильев выкармливал ее с соски. С тем пол волчица очень привязалась к своему опекуну и относится к нему с огромной нежностью.

Напомним, что с 19 марта Ленинградский зоопарк закрыт для посетителей. Это связано с пандемией коронавируса. В целях профилактики распространения заболевания зоосад временно закрыл свои двери.

ИСТОЧНИК KP.RU