Волчица Тень из Ленинградского зоопарка отмечает день рождения
Ленинградский зоопарк в среду, 25 марта, отмечает важное событие. Серой волчице по имени Тень исполнилось 13 лет. Этой радостной новостью сотрудники зоосада поделились на своей странице в социальной сети Instagram.
- Мы поздравляем нашу подопечную и желаем ей крепкого здоровья, - отметили в зоопарке.
Тень с самого рождения обитает в зоопарке / Фото: Ленинградский зоопарк
Очаровательная хищница всю свою жизнь обитает в Ленинградском зоопарке. Еще в возрасте двух недель сотрудник зоосада Дмитрий Васильев выкармливал ее с соски. С тем пол волчица очень привязалась к своему опекуну и относится к нему с огромной нежностью.
Напомним, что с 19 марта Ленинградский зоопарк закрыт для посетителей. Это связано с пандемией коронавируса. В целях профилактики распространения заболевания зоосад временно закрыл свои двери.
ИСТОЧНИК KP.RU