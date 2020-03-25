В честь 10-летия работы в России AliExpress поблагодарила своих первых клиентов

25 Март 2020 2020-03-25T14:56:57+03:00

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Время летит быстро. Уже 10 лет прошло с тех пор, как крупнейшая площадка онлайн-торговли AliExpress пришла в Россию. И, чтобы отметить юбилей, российское представительство устроило промо-акцию: нашло первых клиентов, совершивших покупки 10 лет назад. Постеры с их портретами появились в разных городах страны.

- Готовясь к десятилетию площадки, мы подумали, что будет здорово найти пользователей, которые были с нами с самого начала. Тех, кто стал нашим покупателем десять лет назад и остается им до сих пор. Эти люди — главные амбассадоры AliExpress, которым мы хотим сказать «Спасибо» максимально ярко, чтобы каждый город увидел своего героя, - сообщают устроители акции.

Всего было отобрано 10 человек, с каждым из которых устроили фотосессию. Так, Северную столицу представил житель Петербурга Дмитрий. Его портрет украсил стену дома у Московских ворот.

Плакаты с фотографиями клиентов появились в 10 городах России. Фото: AliExpress

ИСТОЧНИК KP.RU