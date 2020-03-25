Ураганный ветер и +13 ожидается в Ленобласти в четверг
Весна полным ходом идет по Ленинградской области. Температура с каждым днем повышается. Однако вместе с этим в регион пришли сильные ветра. В четверг, 26 марта, в Ленобласти ожидается ураган, сила ветра будет достигать 15-17 метров в секунду.
- В четверг, 26 марта, в Ленобласти будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров, днем 5-10 метров в секунду, - сообщили в МЧС по 47-му региону.
При этом ожидается серьезное потепление. Ночью температура воздуха в разных районах будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. А днем поднимется до 8-13 градусов тепла.
В связи с усилением ветра, МЧС рекомендует жителям проявлять осторожность. Следует убрать вещи с открытых балконов, не парковать машины возле слабых и сухих деревьев, а также близ неустойчивых металлических конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU