2020-03-25T15:01:59+03:00
Общество

Ураганный ветер и +13 ожидается в Ленобласти в четверг

Теплая и облачная погода накроет регион 26 марта
Лилия КОЗЛОВА
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Ураганный ветер накроет Ленобласть в четверг, 26 мартаУраганный ветер накроет Ленобласть в четверг, 26 мартаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Весна полным ходом идет по Ленинградской области. Температура с каждым днем повышается. Однако вместе с этим в регион пришли сильные ветра. В четверг, 26 марта, в Ленобласти ожидается ураган, сила ветра будет достигать 15-17 метров в секунду.

- В четверг, 26 марта, в Ленобласти будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров, днем 5-10 метров в секунду, - сообщили в МЧС по 47-му региону.

При этом ожидается серьезное потепление. Ночью температура воздуха в разных районах будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. А днем поднимется до 8-13 градусов тепла.

В связи с усилением ветра, МЧС рекомендует жителям проявлять осторожность. Следует убрать вещи с открытых балконов, не парковать машины возле слабых и сухих деревьев, а также близ неустойчивых металлических конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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