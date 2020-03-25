2020-03-25T15:29:52+03:00
Происшествия

Хулиганы бросили гранату окно в квартиру жительницы Выборга

Перепуганная женщина в панике обратилась в полицию
Лилия КОЗЛОВА
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Хулиганы разбили окно и забросили учебную гранату в квартиру жительницы ВыборгаХулиганы разбили окно и забросили учебную гранату в квартиру жительницы ВыборгаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Мирный сон жительницы города Выборг, что в Ленинградской области, нарушил жуткий грохот и звук бьющегося стекла. Около двух часов ночи во вторник, 24 марта, 38-летняя женщина, проживающая в доме на улице Большая Каменная, услышала, что кто-то бьет окна в ее квартиру. В панике женщина позвонила в полицию.

- Прибывшие на место сотрудники правопорядка обнаружили в квартире, расположенной на первом этаже, разбитое окно на кухне. На полу лежал предмет, похожий на гранату, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Для обследования предмета был вызван наряд ОМОН. Специалисты установили, что обнаруженная граната является учебной.

Кто именно «подшутил» над жительницей Выборга, на данный момент не известно. Правоохранители проводят проверку и устанавливают причастных к хулиганству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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