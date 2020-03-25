Министр здравоохранения России рассказал, что будет, если лечить коронавирус алкоголем

25 Март 2020 2020-03-25T16:02:47+03:00

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в программе «Право на справедливость» ответил на самые волнующие сейчас вопросы россиян. В частности, хватит ли нам больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачей и лекарств, когда коронавирус достигнет своего пика распространения в стране.

- То, с чем мы и весь мир столкнулись сегодня, беспрецедентная ситуация, - цитирует слова министра сайт kp.ru. - Но мы готовы, и готовились фактически с начала года. Система здравоохранения сейчас мобилизуется, фактически ежедневно, - рассказал Мурашко. - Мест в больницах хватит. Оборудования тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ.

Но если заболеет большое количество людей одновременно, ситуация может серьезно усложниться. «Поэтому главное, что мы советуем сегодня всем россиянам — это здоровьесберегающее поведение. Не ведите себя опасно».

- Алкоголь сейчас очень опасен, - подчеркивает Мурашко. - Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU