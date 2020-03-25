Финляндия машинами вывозит граждан из Петербурга

25 Март 2020 2020-03-25T15:42:14+03:00

Из Петербурга пустили транспорт, чтобы вывезти на родину всех финнов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рейс проходит от Северной столицы, через Выборг до Лаппеенранты

Изменить размер текста: A A

Финские власти организовали специальный маршрут, чтобы вывезти из России всех граждан Суоми. Он идет из Петербурга, через Выборг, в Лаппенранту. Об этом сообщает Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

- Между Санкт-Петербургом, Выборгом и Лаппеенрантой открыто временное автомобильное сообщение, организованное Генконсульством Финляндии. Оно предназначено для оставшихся в России граждан Финляндии, которые хотят вернуться на родину, - говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что на линии будут ходить как автобусы, так и машины поменьше. Чтобы забронировать себе место, необходимо связаться с консульским работниками.

Как уточняет финское издание Yle, транспорт будет ходить из Петербурга три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. При этом место для груза ограничено и с собой можно взять только личные вещи. По оценке дипломатов, в Петербурге и Ленобласти проживает несколько сотен граждан Финляндии.

Попасть в соседнюю страну смогут и те, кто имеет там вид на жительство.

Напомним, что с 18 марта свободное движение иностранцев через границу России закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU