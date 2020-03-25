Новым мостам через реки Волхов и Свирь подготовили опоры

25 Март 2020 2020-03-25T15:52:52+03:00

В Киришах и Подпорожье завершаются работы по подготовке площадок для строительства двух перепав

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В Ленинградской области продолжаются работы по строительству двух новых мостов, которые будут перекинуты через реки Волхов и Свирь. Как стало известно в среду, 25 марта, сейчас готовятся опоры для переправ.

- В Киришах подрядная организация погружает сваи для устройства временного моста, с которого дорожники будут выполнять строительно-монтажные работы, - сообщили в администрации Ленобласти.

До конца года начнется сборка металлоконструкций основного пролетного строения, устройство насыпи земляного полотна и русловых опор моста. Также необходимо переложить инженерные сети: теплоснабжение, водоснабжение и канализацию.

В Подпорожье строители прокладывают временные дороги для проезда тяжелой техники, готовят площадку под буровую установку и изготавливают арматурные каркасы для прочных свай опор моста.

Протяженность нового двухполосного моста через Свирь составит 727 метров. Мост через Волхов на подъезде к Киришам построят с низовой стороны рядом с существующим мостовым переходом. Длинна нового моста — 437 метров, ширина — 13.

ИСТОЧНИК KP.RU