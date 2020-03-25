2020-03-25T16:21:38+03:00
Общество

Интерес петербуржцев к видео для взрослых вырос в связи с карантином

Горожане стали чащи искать ролики интимного характера
Лилия КОЗЛОВА
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Самоизоляция повысила интерес к контенту для взрослых в ПетербургеСамоизоляция повысила интерес к контенту для взрослых в ПетербургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с пандемией коронавируса, многие жители Петербурга перешли на режим самоизоляции. Любопытно, что в эти дни стал наблюдаться спрос горожан на видео для взрослых. Так, 25 марта, стало известно, что запросов в интернете от петербуржцев и жителей Ленинградской области стало на 300 тысяч больше.

- Согласно данным сервиса WordStat, к 25 марта 2020 года в Петербурге и Ленинградской области зафиксировано около 13 миллионов 200 тысяч запросов в «Яндексе» по тегам, относящимся к контенту для взрослых. Для сравнения, к концу февраля 2020 года количество таких запросов было меньше на 300 тысяч и составляло 12 миллионов 900 тысяч, - пишут «Невские новости».

Предполагается, что к концу марта показатели могут обогнать статистику января, когда интерес к интимным видео больше из-за длинных выходных.

Напомним, что и интерес к презервативам и товарам для взрослых у петербуржцев также повысился. В марте онлайн продажи такой категории товаров выросли на 250 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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