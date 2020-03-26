Каршеринг превратился в «кабриолет» в жестком ДТП на Седова

26 Март 2020 2020-03-26T08:23:36+03:00

Каршеринг остался без крыши после жесткого ДТП на улице Седова в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Жесткая авария произошла на улице Седова в Петербурге. Утром в четверг, 26 марта, местные жители заметили раскуроченный автомобиль каршеринга, брошенный на дороге. У машины не было крыши, а корпус буквально вывернут наизнанку. По рассказам очевидцев, водитель арендованного автомобиля столкнулся с мусоровозом. Видео с места событий опубликовано в социальной сети.

- Когда проезжал на такси, рядом водитель был живой, но весь в крови. Как я понял, он столкнулся с мусоровозом, - рассказал очевидец в соцсети.

О том, как именно произошла авария, свидетели не рассказали. На кадрах, опубликованных в интернете, второго участника ДТП не видно. Возможно, мусоровоз уже увезли с места ЧП.

Спасатели вытащили пострадавшего водителя каршеринга из машины. Также на месте работают сотрудники дорожной инспекции, которые после проверки дадут официальное заключение произошедшего.

Каршеринг остался без крыши после жесткого ДТП в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU