2020-03-26T08:23:36+03:00
Происшествия

Каршеринг превратился в «кабриолет» в жестком ДТП на Седова

Водитель остался жив, но весь истек кровью [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Каршеринг остался без крыши после жесткого ДТП на улице Седова в ПетербургеКаршеринг остался без крыши после жесткого ДТП на улице Седова в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Жесткая авария произошла на улице Седова в Петербурге. Утром в четверг, 26 марта, местные жители заметили раскуроченный автомобиль каршеринга, брошенный на дороге. У машины не было крыши, а корпус буквально вывернут наизнанку. По рассказам очевидцев, водитель арендованного автомобиля столкнулся с мусоровозом. Видео с места событий опубликовано в социальной сети.

- Когда проезжал на такси, рядом водитель был живой, но весь в крови. Как я понял, он столкнулся с мусоровозом, - рассказал очевидец в соцсети.

О том, как именно произошла авария, свидетели не рассказали. На кадрах, опубликованных в интернете, второго участника ДТП не видно. Возможно, мусоровоз уже увезли с места ЧП.

Спасатели вытащили пострадавшего водителя каршеринга из машины. Также на месте работают сотрудники дорожной инспекции, которые после проверки дадут официальное заключение произошедшего.

Каршеринг остался без крыши после жесткого ДТП в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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