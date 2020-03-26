2020-03-26T09:17:04+03:00
Происшествия

Пожар произошел в НИИ Вавилова на Исаакиевской площади

Огонь охватил кабинет на третьем этаже здания
Лилия КОЗЛОВА
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В НИИ Вавилова в центре Петербурга произошел пожарВ НИИ Вавилова в центре Петербурга произошел пожарФото: СОЦСЕТИ
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Утро четверга, 26 марта, в Петербурге началось с пожара. Возгорание произошло в здании Федерального исследовательского центра им. Н.И. Вавилова, расположенного в доме 44 по Большой Морской улице, рядом с Исаакиевской площадью. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты.

- В 8:20 часов произошло возгорание в НИИ растениеводства имени Вавилова. В 8:31 часов пожарные расчеты прибыли на место. Подтвержден ранг пожара № 2, - сообщили в МЧС Петербурга.

По рассказам очевидцев, возгорание произошло на третьем этаже здания, площадь которого 40 на 54 метра. Площадь горения составила 8 квадратных метров.

По сообщению МЧС никто не пострадал. Все успели эвакуироваться еще до приезда пожарных расчетов.

В 8:55 часов пожар был локализован. После завершения работ специалисты проведут проверку для установления причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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