Пожар произошел в НИИ Вавилова на Исаакиевской площади

26 Март 2020 2020-03-26T09:17:04+03:00

В НИИ Вавилова в центре Петербурга произошел пожар Фото: СОЦСЕТИ

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Утро четверга, 26 марта, в Петербурге началось с пожара. Возгорание произошло в здании Федерального исследовательского центра им. Н.И. Вавилова, расположенного в доме 44 по Большой Морской улице, рядом с Исаакиевской площадью. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты.

- В 8:20 часов произошло возгорание в НИИ растениеводства имени Вавилова. В 8:31 часов пожарные расчеты прибыли на место. Подтвержден ранг пожара № 2, - сообщили в МЧС Петербурга.

По рассказам очевидцев, возгорание произошло на третьем этаже здания, площадь которого 40 на 54 метра. Площадь горения составила 8 квадратных метров.

По сообщению МЧС никто не пострадал. Все успели эвакуироваться еще до приезда пожарных расчетов.

В 8:55 часов пожар был локализован. После завершения работ специалисты проведут проверку для установления причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU