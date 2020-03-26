2020-03-26T09:33:41+03:00
Происшествия

Психически больной петербуржец зарезал своих родителей

Жуткое убийство произошло в Красногвардейском районе города
Лилия КОЗЛОВА
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Психбольной петербуржец зарезал отца и мать в своей квартиреПсихбольной петербуржец зарезал отца и мать в своей квартиреФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Страшное массовое убийство произошло в одной семье из Петербурга. Около 20 часов вечера в среду, 25 марта, в полицию поступило сообщение от диспетчера «скорой» помощи о том, что в квартире дома 20 по Казанской улице, Красногвардейского района, два трупа – супруги. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался сын убитой четы.

- Выяснилось, что в восемь часов вечера 30-летний сын убитых, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом убил свою 51-летнюю мать, а после нанес несколько ножевых ранений 56-летнему отцу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что карета скорой помощи оперативно прибыла не место, спасти мужчину не удалось. Он скончался в автомобиле медиков во время реанимационных действий.

Известно, что 30-летний мужчина нигде не работал, страдал психическим расстройством и состоял на учете в ПНД. На данный момент он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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