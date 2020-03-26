Спасатели откачали кошку после пожара на Васильевском острове

26 Март 2020 2020-03-26T10:04:48+03:00

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Пожар выгнал ночью на улицу жителей дома на Васильевском острове Петербурга. Около 1:30 часов четверга, 26 марта, в доме 72 по 15-й линии произошло возгорание. Огонь охватил четырехкомнатную коммунальную квартиру. Местные жители проснулись из-за неприятного запаха гари и начали экстренно эвакуироваться.

- Пожар произошел в квартире через этаж от нас. У меня трое детей, одному 2 месяца, один ребенок-инвалид. У соседей ребенку 3 месяца. Сейчас они не спят. Старшие перепугались, проснулись в темноте, вся комната в дыму, запах гари, за окном пламя, - рассказала местная жительница.

Женщина также сообщила, что в квартире, где произошел пожар, живут алкаши и не первый год весь подъезд страдает от них и их гостей.

В результате, в квартире выгорела обстановка в комнате площадью 10 «квадратов». Также свидетели рассказали о том, что пожарные спасли жизнь кошке. Животное, которое надышалось дымом, спасатель откачал с помощью баллона с кислородом.

ИСТОЧНИК KP.RU