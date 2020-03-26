2020-03-26T10:04:48+03:00
Происшествия

Спасатели откачали кошку после пожара на Васильевском острове

Ночное возгорание переполошило жителей дома на 15-й линии
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В коммунальной квартире на Васильевском острове произошел пожарВ коммунальной квартире на Васильевском острове произошел пожарФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пожар выгнал ночью на улицу жителей дома на Васильевском острове Петербурга. Около 1:30 часов четверга, 26 марта, в доме 72 по 15-й линии произошло возгорание. Огонь охватил четырехкомнатную коммунальную квартиру. Местные жители проснулись из-за неприятного запаха гари и начали экстренно эвакуироваться.

- Пожар произошел в квартире через этаж от нас. У меня трое детей, одному 2 месяца, один ребенок-инвалид. У соседей ребенку 3 месяца. Сейчас они не спят. Старшие перепугались, проснулись в темноте, вся комната в дыму, запах гари, за окном пламя, - рассказала местная жительница.

Женщина также сообщила, что в квартире, где произошел пожар, живут алкаши и не первый год весь подъезд страдает от них и их гостей.

В результате, в квартире выгорела обстановка в комнате площадью 10 «квадратов». Также свидетели рассказали о том, что пожарные спасли жизнь кошке. Животное, которое надышалось дымом, спасатель откачал с помощью баллона с кислородом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маленький ребенок провалился под лед замерзшего бассейна в Стрельне
Жители улицы Рубинштейна требуют закрыть бары из-за коронавируса
Бесплатно разливать антисептик в Петербурге планируют до 27 марта
С погоней полиция Петербурга задержала угнанную иномарку
Три новых памятника могут появиться в Петербурге
Белорус приехал в петербургский хостел делать ремонт, напился, ограбил постояльца и попал в полицию
Коммунальщики закрасили Давида в Итальянском садике
Подросток сорвался с высоты на «Красном треугольнике»
Знаменитая пирожковая Петербурга, где бывал Цой, закрылась для посетителей
Главврач Боткинской больнице не знает, когда случится пик коронавируса
Спасатели откачали кошку после пожара на Васильевском острове
Психически больной петербуржец зарезал своих родителей
Пожар произошел в НИИ Вавилова на Исаакиевской площади
Таинственное НЛО заметили жители Петербурга в небе над городом
Каршеринг превратился в «кабриолет» в жестком ДТП на Седова
Погода в Петербурге 26 марта: Тепло и солнечно
Спасатели МЧС тушат крупный пожар в 7-комнатной коммуналке на Карповке
Режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса: Созданы спецвойска для борьбы с инфекцией
Неожиданное выступление оркестра поразило пассажиров «Беговой»