2020-03-26T10:28:45+03:00
Общество

Главврач Боткинской больнице не знает, когда случится пик коронавируса

По словам Дениса Гусева, пока рано делать прогнозы
Петр КИБЕР
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Главврач Боткинской больницы пока не знает, когда произойдет пик коронавируса.Главврач Боткинской больницы пока не знает, когда произойдет пик коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Главный врач инфекционной клинической больницы имени Боткина отказался делать прогноз, когда пройдет пик коронавируса. На пресс-конференции, которую дал Денис Гусев, он озвучил последние данные по заболеваемости в Петербурге, но не стал давать прогнозы по развитию пандемии.

- Все новые вирусы - со своими особенностями. Пока нельзя назвать точную дату, когда произойдет пик заболеваемости, - приводит слова медика корреспондент «Комсомолки».

При этом пока нет предпосылок для резкого роста числа заболевших, но медики его ждут и готовятся. Пока уровень заболеваемости еще «внизу». Но будет ли всплеск коронавируса, или нет, никто точно не знает.

И хоть в Минздраве России тоже готовятся к «геометрическому росту» числа пациентов с коронавирусом, пока меры, принимаемые в Петербурге, позволяют ограничить рост заболеваемости.

- Всем кому суждено переболеть – переболеют. Главное, чтобы это был спокойный процесс, а не как в Италии, - отметил Денис Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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