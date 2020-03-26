Знаменитая пирожковая Петербурга, где бывал Цой, закрылась для посетителей

26 Март 2020 2020-03-26T10:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с общим карантином в Петербурге из-за коронавируса многие заведения закрываются. Так, знаменитая пирожковая, расположенная на Московском проспекте в доме 192, закрывается для посетителей. Об этом владельцы заведения сообщили на своей странице в социальной сети в четверг, 26 марта.

- Дорогие посетители! С сегодняшнего дня мы временно начинаем работать только в формате «на вынос», - сообщили в пирожковой.

Напомним, что пирожковая на Московском проспекте является старейшей в Петербурге, а также одной из легенд советского общепита. Она начала работать в 1956 году, а среди ее посетителей был лидер группы «Кино» Виктор Цой. В 2019 году ее чуть было не закрыли из-за жалобы анонима. Однако горожане и власти сплотились для того, чтобы оставить заведение.

ИСТОЧНИК KP.RU