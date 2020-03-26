Подросток сорвался с высоты на «Красном треугольнике»

26 Март 2020 2020-03-26T10:50:05+03:00

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Трагедией едва не закончилась прогулка 15-летнего подростка по заброшенным корпусам завода «Красный треугольник». Молодой человек решил сделать несколько эффектных селфи в «заброшке», но не рассчитал и сорвался с высоты вниз.

- 25 марта из детской городской больницы № 5 поступила телефонограмма, что в 17:57 бригадой скорой помощи из дома 137 по наб. Обводного канала в тяжелом состоянии госпитализирован подросток 2004 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Несмотря на множественные травмы, в том числе сотрясение мозга, парень смог рассказать, что все произошло в заброшенных корпусах «Красного треугольника». Он залез на четвертый этаж здания и начал фотографироваться, но прогнившие доски не выдержали вес человека, проломились и любитель селфи рухнул вниз.

Несмотря на большую высоту, парень не только выжил, но и сумел дойти до дома, откуда его и увезла скорая помощь.

По факту ЧП полиция ведет проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU