2020-03-26T10:50:05+03:00
Происшествия

Подросток сорвался с высоты на «Красном треугольнике»

Парень решил сделать эффектное селфи, но упал вниз с четвертого этажа
Петр КИБЕР
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На "Красном треугольнике" подросток сорвался с высоты.На "Красном треугольнике" подросток сорвался с высоты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагедией едва не закончилась прогулка 15-летнего подростка по заброшенным корпусам завода «Красный треугольник». Молодой человек решил сделать несколько эффектных селфи в «заброшке», но не рассчитал и сорвался с высоты вниз.

- 25 марта из детской городской больницы № 5 поступила телефонограмма, что в 17:57 бригадой скорой помощи из дома 137 по наб. Обводного канала в тяжелом состоянии госпитализирован подросток 2004 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Несмотря на множественные травмы, в том числе сотрясение мозга, парень смог рассказать, что все произошло в заброшенных корпусах «Красного треугольника». Он залез на четвертый этаж здания и начал фотографироваться, но прогнившие доски не выдержали вес человека, проломились и любитель селфи рухнул вниз.

Несмотря на большую высоту, парень не только выжил, но и сумел дойти до дома, откуда его и увезла скорая помощь.

По факту ЧП полиция ведет проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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